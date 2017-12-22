Kanal İstanbul için çalışmalar hızlandı

Kanal İstanbul’da şamandıraların Karadeniz ayağında Karaburun Limanı yakınlarına, Marmara’da ise Küçükçekmece Gölü açıklarına konumlandırılması, güzergâhın da bu noktadan geçeceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili hazırlıklar devam ederken, denizlerden veri toplanmaya başlanıyor. Asrın projesinin Etüt Proje ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında Karadeniz ve Marmara girişlerinde çalışmalar hız kazandı. Söz konusu çalışmalar kapsamında belirlenen Karadeniz ve Marmara girişlerinde ‘hidrografik’ ve ‘oşinografik’ veri toplama işleri yapılacak. Bu yılın aralık ayı ve Eylül 2018 tarihleri arasında akıntı ve dalga ölçme amacıyla deniz tabanına sensörler yerleştirileceği ve şamandıralama yapılacağı öğrenildi.

GEMİLERE ‘ENGELLEMEYİN’ UYARISI

Çalışmalarda kullanılacak deniz araçlarına izin verilirken, bu çalışmaları yapan deniz araçlarını engelleyici harekette bulunulmaması için de denizciler uyarıldı. Bu doğrultuda denizciler Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) vereceği talimatlara uyarak seyir yapacak.

ŞAMANDIRALAR NEREDE?

Şamandıralama yapılacak konumların ilk ayağı Karadeniz’in Karaburun Limanı yakınlarında olacak. Marmara ayağında konumlandırılacak şamandıraların ise Küçükçekmece Gölü yakınlarında olacağı belirtiliyor. Daha önce proje ile ilgili ortaya atılan güzergâh kesinleşti iddiaları Bakanlık tarafından yalanlanmıştı. Ancak, şamandıralama yapılan noktaların Karaburun ve Küçükçekmece açıklarında olması, Kanal İstanbul’un güzergâhının da bu noktadan geçeceği ihtimalini güçlendiriyor.

"DENİZ DİBİ EKOLOJİSİ KORUNACAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Canlılık, hidrolojik denge, topografya, tatlı su havzalarıyla olan iletişimini düşünüp en doğru ve en ucuz maliyet ama tek başına en ucuz maliyet değil, optimum maliyetli güzergâhı ve uygulanabilirliği en fazla güzergâhı belirlemek adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Çalışmaları bitirmek üzereyiz. Simülasyonları yapıyoruz. Deniz dibi ekolojisini de korumamız lazım. Tatlı su havzalarını yok etmeyeceğimiz gibi tatlı su geçirgenliği anlamında da gerekli tedbirleri alıp sürekliliğini sağlayacak çalışmaları yapmış olacağız. Etüt sonucunda en doğru alternatifi tespit edip, bu alternatifte geniş bir koridor oluşturarak bu koridor çerçevesinde ÇED çalışmasını yapacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Arslan daha önce yaptığı bir açıklamada ise Kanal İstanbul’da hedeflerinin, 2018 yılının ilk yarısında çalışmaları bitirip ihale sürecini başlatmak olduğunu söylemişti.

Vira Haber