Kanal İstanbul’da geri adım yok

Kanal İstanbul projesinde hiçbir aksama olmayacağını belirten Kurum, “Hiçbir geri adım yok. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde yapacağız” dedi. TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kanal İstanbul projesine yönelik sözleri hatırlatılınca şunları söyledi:

“Kanal İstanbul projesinde hiçbir aksama olmaz. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde 11 maddenin 7’si bizim bakanlığımız ile alakalı. Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Bu manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri hazırlayacağız. Bu çerçevede hızlı şekilde beş yıllık planlar hazırlayacağız. (Kanal İstanbul) O plan çerçevesinde yapacağız. Hiçbir geri adım yok.”

Vira Haber