ODÜ'den denizcilik alanında uluslararası iş birliği

Ordu Üniversitesi'nin uluslararası arenada tanınırlığını artırmaya yönelik gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Varna Teknik Üniversitesi ve Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Yarılgaç ve Varna Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Vencislav Valchev'in bir araya geldiği ziyarette Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, Erasmus Koordinatörü Sergey Dimitrov ile Varna Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Assoc. Prof. Mediha Mehmed Hamza'nın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda okyanus ve uzak yol konusunda uzman yetiştiren Varna Teknik Üniversitesi ile ODÜ arasında deniz mühendisliği, motorlu araçlar, gemi mimarisi, deniz teknolojileri, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği alanlarında 2021 yılına kadar öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Sonrasında Bulgaristan'ın en eski okulu olan ve Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliğine (IAMU) üyeliği bulunan Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Rektör Yarılgaç ve beraberindeki heyet ile Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu Rektörü Prof. Boyan Medikarov ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Uzman Dimiter Illeieff arasında yapılan toplantıda deniz ulaştırma işletme mühendisliği, denizcilik işletmeleri yönetimi ve lojistik alanlarında, öğrenci ve personel değişimine yönelik iş birliğine imza atıldı.

Ziyaret esnasında Rektör Yarılgaç, Varna Teknik Üniversitesi ve Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu'nun anlaşma yapılan bölümlerine ait uygulama alanları ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunarak Varna Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında eğitim alan Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Ordu Üniversitesi'nin küresel ölçekte gerçekleştirdiği anlaşmalar, kurulan iş birlikleri ve imzalanan protokoller ile bir dünya vatandaşı üniversite olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, şu açıklamayı yaptı:

'Üniversitemiz evrensel çerçevede kurduğu stratejik ilişkiler ve anlaşmalar ile uluslararası arenada tanınırlığını bir süreklilik içerisinde artırmaktadır. Varna'ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette de Ordu Üniversitesi'nin denizcilik alanında yürüttüğü eğitim, öğretim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalara katkı sunacak görüşmelerde bulunarak gerek Varna Teknik Üniversitesi ile gerekse Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu ile gerçekleştirilebileceğimiz projeler, öğrenci ile personel hareketliliği, araştırma ve geliştirme çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunulmuş ve protokol imzalanmıştır. Bu çerçevede Fatsa Deniz Bilimleri Fakültemiz ile Fatsa Meslek Yüksekokulumuzun ortaya koyduğu nitelikli eğitim metotlarının küresel çerçevede bilinirliğini arttırmak, denizcilik alanında geliştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda iş birlikleri kurmak amacıyla bizleri misafir eden Varna Teknik Üniversitesi ile gerek Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okuluna teşekkürlerimi sunar, yapılan istişarelerin ve imzalanan protokolün Üniversitemiz için hayırlı olmasını dilerim.'

Vira Haber