BP ve SOCAR'dan Türkiye'ye ortak yatırım

SOCAR'ın Türkiye Enerji direktörü Emil Alkhasly, tesisin yapımı için ihale açıldığını sonuçların gelecek ay açıklanacağını söylerken, proje maliyetinin 1.8 milyar dolar olması bekleniyor

Azeri kamu enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye Enerji projesi direktörü Emil Alkhasly, BP ve SOCAR'ın 2020 sonunda Türkiye'de yeni petrokimya tesisinin inşasına başlamayı planladığını açıkladı.

BP ve SOCAR, 2018 yılında tesisin yapımı için bir anlaşma imzalamıştı. Alkhasly Reuters'e yaptığı açıklamada, "Tesisin tasarımı için bir ihale açıldı ve üç şirket katıldı. Sonuçlar gelecek ay açıklanacak" dedi.

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Alkhasly, tesisin yapımının 2023 yılına kadar tamamlanması beklendiğini söyledi. Tesisin kapasitesi 1.250 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit, 840,000 ton paraksilen ve 340,000 ton benzen olacak şekilde tasarlandı.

Projenin maliyetinin 1.8 milyar dolar olması bekleniyor.

Vira Haber