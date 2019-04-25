2019 Bahar Kariyer Günleri DEÜ'de gerçekleşti

16.04.2019 Salı günü düzenlenen ve başkanlığını Dr. Öğr.Üyesi Gamze ARABELEN’in yaptığı oturuma; Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. İskele Liman Şefi Serdar ZENGİN, DP WORLD Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Mert GÜZELBAĞ, Eğitim ve İşe Alım Müdürü Ekin Yaşar YAVUZ ve Mavi Yaka Eğitmeni Kenan BALCI, Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Kuşadası ve Bodrum Yolcu Limanları Genel Müdürü Aziz GÜNGÖR, ETKİ Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş. Deniz İşleri Operasyon Müdürü Kapt. Ahmet İhsan AVCI katıldı.

Oturumun ilk konuşmacısı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. İskele Liman Şefi Serdar ZENGİN konuşmasına işletmesini tanıtarak başladı, öğrencilerin gelecek ile ilgili planlarını ve ufuklarını her zaman açık ve büyük tutmalarının önemine değindi, iş yaşamında bulunan uzmanlardan yardım ve bilgi almaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti. DP WORLD Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Mert GÜZELBAĞ konuşmasında İngilizce lisanını geliştirmenin önemini vurguladı, öğrencilerin staj ve işe alım süreçlerine açıklama getirdi ve limancılık sektöründe kendini ve hedefini bilen çalışanın, iyi yerlere geleceğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı. Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Kuşadası ve Bodrum Yolcu Limanları Genel Müdürü Aziz GÜNGÖR, işletmesinin tanıtımı sonrası kruvaziyer sektörünü tanıttı. Deniz turizmi ile denizcilik ve limancılık alanlarını bir araya getiren Kruvaziyer Limanlarının iş fırsatları için önemli olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. ETKİ Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş. Deniz İşleri Operasyon Müdürü Kapt. Ahmet İhsan AVCI kendi kariyer hayatından açıklamalar yaparak, deneyimlerini paylaştı. Mezun olduğu okulun değerine ve önemine değinerek eğitim sürecinin kıymetini vurguladı.

17.04.2019 Çarşamba günü düzenlenen ve başkanlığını Dr.Öğr. Üyesi Cansu YILDIRIM’ın yaptığı oturuma; Deniz Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih ÜRKER, ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Liman Operasyon Koordinatör Yardımcısı Haluk ÖZKAYNAK, COSCO Shipping Lines Denizcilik A.Ş İzmir ve Mersin Şubeleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan ÖNER, MSC Gemi Acenteliği A.Ş. Yurtdışı Terminaller Koordinatörü İbrahim TOSUNOĞLU, TURKON Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. Acente Satış Şefi Peyruze ERSOY katıldı.

Deniz Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih ÜRKER, yaptığı konuşmada hayatından, kendi kariyer sürecinden bahsederek, mezun olduğu okulun değerini ve önemini vurguladı. ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Liman Operasyonu Koordinatör Yardımcısı Haluk ÖZKAYNAK, yardımlaşmanın önemini vurguladı, daima iletişim halinde olmak gerektiğini tekrar etti. Kendi deneyimlerinden örnekler verdi. COSCO Shipping Lines Denizcilik A.Ş İzmir ve Mersin Şubeleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan ÖNER, konuşmasında kısaca acenteliğe ilişkin bilgiler verdi. Öğrencilerin sektördeki gelişimleri ve atılan adımları takip etmesi gerektiğini belirtirken kapasite ve operasyonu yapılan sistemler hakkında da bilgiler aktardı. MSC Gemi Acenteliği A.Ş. Yurtdışı Terminaller Koordinatörü İbrahim TOSUNOĞLU, konuşmasında kendi kariyer hayatından kısa açıklamalar yaparak, deneyimlerini paylaştı. Kariyer basamaklarını çıkmadan önce öğrencilerin kendilerini tanıyıp yetkinliklerini bilmesinin önemini vurguladı. MSC Türkiye’nin hedeflerinden bahsetti. Sektörün evrildiği yere göre pozisyon alınması gerektiğini belirtti. TURKON Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. Acente Satış Şefi Peyruze ERSOY, konuşmasında öncelikle TURKON Holding ve Lojistik hizmetleri hakkında sunumuyla bilgiler verdi. Kendi hayatından ve kariyer sürecinden kısa açıklamalar yaparken öğrencilerin sevdiği alanda çalışmasının öneminden bahsetti. Peyruze ERSOY Denizcilik Fakültesinden aldığı eğitimin değerini iş hayatında hissettiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

18.04.2019 Çarşamba günü düzenlenen ve başkanlığını Doç.Dr. İsmail Bilge ÇETİN’in yaptığı oturuma; Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ŞAHİN, Aqua Gemi Kiralama İşletme Sahibi Melike Aysu GÜRGAN, HC Trading Gemi Kiralama ve Denizcilik Departmanı Direktörü Mert EYİGÜN ve İlya Gemi Acenteliği Acenta Müdürü Kerem KALPAKLI katıldı.

Doç.Dr. İsmail Bilge ÇETİN, oturumun başında sağlık sorunlarından ötürü katılamayan Levent BAYIR’ın iyi dileklerini iletti. Sözü ilk olarak Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ŞAHİN’e bıraktı. Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ŞAHİN; brokerlik mesleğinden örnekler vererek kariyerini bu yönde inşa etmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 300’e yakın aktif üyesiyle yürütmesine devam eden Gemi Brokerleri Derneği’nin misyonuna ve vizyonuna değinen İsmail ŞAHİN, bu mesleği icra edecek tüm gençlere yol açmak istediğini belirtti. Aqua Gemi Kiralama İşletme Sahibi Melike Aysu GÜRGAN, kariyer hayatını ve deneyimlerini kısaca paylaştı. Öğrencilerle kariyer günlerinde bir araya gelmenin kendisi için kazanımlarını paylaşarak, onların da bu günlerde işletmeler ile iletişim kurmalarını, yabancı dillerini geliştirmelerini tavsiye ederek tüm öğrencilere başarılar diledi. HC Trading Gemi Kiralama ve Denizcilik Departmanı Direktörü Mert EYİGÜN, kendi kariyerini inşa ederken nelerden faydalandığını öğrencilere açıkladı. HC Trading’in tanıtımını yaparak staj, işe alım ve çalışma ortamı hakkında açıklama yapan Mert EYİGÜN, tüm öğrencilerin güncel haberleri, ekonomiyi, uluslararası ilişkileri takip etmesi gerektiğini vurguladı. Şirketine iş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için bilgi paylaşarak konuşmasını tamamladı. İlya Gemi Acenteliği Acente Müdürü Kerem KALPAKLI, proje taşımacılığından ve çalıştığı firmada yaptıkları işlerden bahsetti. Çalışma hayatından örnekler veren Kerem KALPAKLI, daha öğrencilik sırasında sorumluluk almanın gelecekte kariyer hayatında önlerini açacak fırsatlar sunduğunu vurguladı.

19.04.2019 Cuma günü düzenlenen ve başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İ. H. KESİKTAŞ’ın yaptığı oturuma; D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur UGAN, Ece Saray Fethiye Marina & Resort İşletme Müdürü Burak ARDAHAN, IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Can AKALTAN, Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ, Önbüro ve Liman Hizmetleri Müdürü Umut MADEN ve Satış Pazarlama ve Halkla İlişkiler sorumlusu Fulya MERAL, Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Tic. A.Ş. Kalite ve İdari İşler Müdürü Gülşah DEĞER, İnsan Kaynakları Müdürü Songül TÜZİN katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İ. H. Kesiktaş oturuma, katılımcıları tek tek tanıtarak başladı ve katılımcılardan birinci sınıftaki öğrenciler için kendilerini bir marinada çalışmak için nasıl geliştirebileceklerine, ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrenciler için staj imkanlarına ve son sınıftaki öğrenciler için ise işe alım süreçlerine açıklık getirmelerini rica ederek sözü ilk olarak D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur UGAN’a bıraktı. Onur UGAN öncelikle kendisinden ve özgeçmişinden bahsetti. Sonrasında D Marin ile ilgili bilgiler verdi ve yabancı dillerin -özellikle İngilizcenin- marinacılık sektöründeki öneminden bahsetti. Ece Saray Fethiye Marina & Resort İşletme Müdürü Burak ARDAHAN, Ece Saray Marina’nın işleyişinden bahsetti. Ayrıca İşletmesindeki staj imkânlarına değindi. IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Can AKALTAN, Çeşme Marina ile ilgili videosunu öğrencilerle paylaştıktan sonra sunumunu aktardı ve marinaların oldukça dinamik bir yapısı olduğuna değindi. Teos Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ, çocukluğundan beri tatil beldesinde büyüdüğü için marinada staj yapma fırsatı bulduğunu ve marinalardaki a’dan z’ye her işi deneyimlediğini iletti, aynı zamanda mesleğin okulundan mezun olmanın artılarını da aktardı. Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Tic. A.Ş. Kalite ve İdari İşler Müdürü Gülşah DEĞER, öğrencilerin çalışma imkanı bulabileceği marinadaki departmanlardan bahsedip işleyişle alakalı teknik detayları öğrencilerle paylaştı.

24.04.2019 Çarşamba günü düzenlenen ve başkanlığını Prof. Dr. Okan TUNA’nın yaptığı oturuma; Amon Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Kurucu Ortağı Ali YASDI ve Ufuk YILDIRIM, Armada Liman Hizmetleri Denizcilik ve Lojistik Ltd. Şti. Genel Müdürü Ertan ÇİV ve Türk Hava Yolları (Turkish Cargo ) İzmir Kargo Müdürü Faik DENİZ ve Kargo Satış Pazarlama sorumlusu Mehmet TAŞYAĞAN katıldı.

Prof. Dr. Okan TUNA, oturumun başında sağlık sorunlarından ötürü katılamayan Mustafa KAPLAN’ın iyi dileklerini iletti. Amon Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Kurucu Ortağı Ali YASDI konuşmasına denizcilik ve lojistik sektöründe yer alan işletmesini tanıtarak başladı. Örnek bir olay üzerinden işletmelerinde geçen bir günü açıklayan YASDI, öğrencilere iyi insani ilişkiler geliştirmeleri gerektiğini, zamanla yarıştıkları bir sektörde stresle baş edebilmelerin gerektiğini belirtti. Armada Liman Hizmetleri Denizcilik ve Lojistik Ltd. Şti. Genel Müdürü Ertan ÇİV ise öncelikle öğrencilerin çalışmaya karar verdikleri alanı iyice bilmeleri gerektiğini, bilmedikleri noktalarda nereden araştıracaklarını, hangi kaynaklara yöneleceklerini bilmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin analiz yapmayı, okumayı ve sosyal becerilerini geliştirmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Türk Hava Yolları (Turkish Cargo ) İzmir Kargo Müdürü Faik DENİZ ise konuşmasına THY Kargo’nun kısa tarihçesini sunarak başladı. THY Kargo’nun dünya hava kargo trafiğinde önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye’nin coğrafi konumunun büyük fayda sağladığını ve öğrencilerin bu sektörde öncelikle iletişim yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. DENİZ, son olarak “ Şirketi değil, müşteriyi merkeze almak” gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Her oturumun son kısmında tüm konuşmacılar öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar. Oturumun sona ermesinin ardından DEÜ Denizcilik Fakültesi Denizcilik Kulübü üyeleri kulüp adına oturum başkanlarına ve tüm katılımcılara teşekkür belgelerini sundular.

Vira Haber