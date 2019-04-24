Ulusal Denizkızı Kongresi bugün başlıyor
Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Ulusal Denizkızı Kongresi düzenleyecek. Bu yıl 20.si düzenlenecek olan kongre 25-28 Nisan tarihlerinde Alan Xafira Deluxe Resort & Spa’da yapılacak .
Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Ulusal Denizkızı Kongresi düzenleyecek. Kongrede Türkiye’de gemi inşaatı, denizcilik işletmeleri, liman işletmeleri, brokerlik, deniz ulaştırma mühendisliği gibi bölümlerde okuyup denizcilik sektörüne hizmet edecek olan gençlerin; sektör temsilcileri, akademisyenler ve devlet kademesinden yetkililer ile buluşmalarını sağlamak ve bir araya getirilmesi amaçlanıyor.
Kongreye katılacak olan konuşmacılar
İTÜ Kutup Araş. Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu ÖZSOY
Entech & Semar Proje Yöneticisi ve Novumare Technologies Co-Founder, Cto Kapt. Ömer Berkay DAĞLI
Xone Superyatch Group Kurucusu Uzak Yol Kaptanı Levent BAKTIR
Master Mariner Uzak Yol Gemi Kaptanı Behzat ESİNDUY
Uzakyol Baş Mühendisi Hayzun DUMAN
Aqua Shipping Chartering Agency Şirket Sahibi Melike Aysu GÜRGAN
Yağ/ Kimyasal Tanker Kaptanı Kpt. İzzet YÜCE
Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim KALAFATOĞLU
Vira Haber
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