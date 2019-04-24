Ulusal Denizkızı Kongresi bugün başlıyor

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Ulusal Denizkızı Kongresi düzenleyecek. Kongrede Türkiye’de gemi inşaatı, denizcilik işletmeleri, liman işletmeleri, brokerlik, deniz ulaştırma mühendisliği gibi bölümlerde okuyup denizcilik sektörüne hizmet edecek olan gençlerin; sektör temsilcileri, akademisyenler ve devlet kademesinden yetkililer ile buluşmalarını sağlamak ve bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Kongreye katılacak olan konuşmacılar

İTÜ Kutup Araş. Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu ÖZSOY

Entech & Semar Proje Yöneticisi ve Novumare Technologies Co-Founder, Cto Kapt. Ömer Berkay DAĞLI

Xone Superyatch Group Kurucusu Uzak Yol Kaptanı Levent BAKTIR

Master Mariner Uzak Yol Gemi Kaptanı Behzat ESİNDUY

Uzakyol Baş Mühendisi Hayzun DUMAN

Aqua Shipping Chartering Agency Şirket Sahibi Melike Aysu GÜRGAN

Yağ/ Kimyasal Tanker Kaptanı Kpt. İzzet YÜCE

Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim KALAFATOĞLU

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