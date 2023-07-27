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Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Vira Haber

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