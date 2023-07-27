Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Vira Haber
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