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Sakarya Sahillerinde Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya Sahillerinde Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

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Vira Haber

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