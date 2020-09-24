Kanlıca Önlerinde Makine Arızası Yapan Kuru Yük Gemisini KEGM Ekipleri Kurtardı

Kanlıca önlerinde makine arızası yapan E.R. BAYONNE ADLI dev kuru yük gemisi, KEGM'e ait kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı.

Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan 292 metre boya sahip E.R. BAYONNE isimli yük gemisi, KGEM'e ait Kurtarma 5 ve 11 römorkörünün anında müdahalesiyle kurtarıldı ve Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün twitter hesabında paylaştığı bilgiye göre ivedilikle müdahale edilen olay sırasında herhangi bir can, mal kaybı veya çevre kirliliği yaşanmamış olup 12.55 itibariyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılmıştır.