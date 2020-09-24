Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bölgemizin Lojistik Süper Gücü Olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünü, TCDD'nin 164'üncü kuruluş yldönümünde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin kendi bölgesinin lojistik süper gücü olacağını belirtti.

"BÖLGEMİZİN LOJİSTİK SÜPER GÜCÜ OLACAĞIZ"

Karaismailoğlu, " Yeni İpek Yolu'nun en önemli geçişi, bölgemizin lojistik süper gücü olacağız. Bütün bunları TCDD'mizin deneyimi, gücü ve başarma arzusu ile hayata geçireceğiz. Türkiye yakın geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacak." dedi.

Milli Ulaşım ve Altyapı politikasına değinen Karaismailoğlu, "Milli ekonomi ve milli bağımsızlık anlayışımızın gereği olan Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız doğrultusunda yük ve yolcu taşımacılığında ikinci bir demiryolu çağı başlattık.

"ASYA VE AVRUPA'YI DEMİRYOLUYLA BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Türkiye'nin dört bir yanında kullanılmayan hatlarımızın rehabilitasyon projelerini hazırladık. İstanbul Boğazı'nı raylarla geçerek, Asya ve Avrupa'yı demiryoluyla birbirine bağladık.

Ulaşımın tüm modlarıyla entegre lojistik projelerimizle geleceğin yol haritasını çizdik. 2003'ten bugüne, 162,6 milyar TL'lik demiryolu yatırımımızla, 10 bin 959 km olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.