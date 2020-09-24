Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nden Zorunlu Temel Kurallar Duyurusu

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği, orjinal adıyla Cruise Lines International Association (CLIA) yeniden başlayan kruvaziyer seferleri için gemilerde ve karada uygulanacak güvenlik protokollerinin zorunlu temel kurallarını duyurdu.

Buna göre yolcular ve mürettebat için yüzde 100 güven esasları bildirildi. Ayrıca gemilere giriş ve çıkışlarda, limanlardaki gezilerde ki güvenlik protokolleri belirtildi.

CLIA, Avrupa'da başlayan seferlerde uygulanan katı protokollerle ilk seferlerin başarılı bir şekilde güvenle gerçekleştiğini, bir sonraki kritik adımın Karayipler, Meksika ve Orta Amerika'daki operasyonların yeniden başlaması olduğunu belirtti.

CLIA duyurusunda, Royal Caribbean Group ve Norwegian Cruise Line Holdings’in Avrupa'da gerçekleştirdiği, ‘Güvenlikli Sefer’leri örnek göstererek 30 Eylül'e kadar yürürlükte olan Hastalık Kontrol Merkezleri’nin tavsiyelerini yayınladı.

CLIA'nın yayınladığı duyuruda yer alan temel unsurlar şunlar:

“1. BİNİŞ VE TEST

CLIA'nın yeni protokollerinin bir parçası olarak yolcu ve mürettebat testi, katmanlı bir tarama stratejisinin bir parçası olarak biniş sürecinde önceliklidir.

Mürettebat testi: Mürettebat üyelerinin %100'ü, görevlere başlamadan önce, gemiye binmeden önce ve en az 7 günlük karantinadan sonra evden çıkmadan önce test edilecektir. Ayrıca daha sonra en az ayda bir kez test edilecektir.

Yolcu testi: Yolcuların %100'ü gemiye binmeden önce test edilecek ve ardından gemiye binmeden önce yeniden taranacaktır.

2. YERLEŞİK PROSEDÜRLER

Maskeler: Gemilerde ve fiziksel mesafenin sağlanamadığı geziler sırasında tüm yolcular ile mürettebat üyeleri için gereklidir. Yiyecek ve içeceklerin etrafında çalışan mürettebat için maskeler zorunludur,

Fiziksel mesafe: Gemiye biniş sırasında, gezilerde, özel adalarda ve gemide sağlık makamlarının mesafe kurallarına uygun olarak muhafaza edilecektir.

Havalandırma: Gemiler, temiz hava akışını artırarak ve gelişmiş filtreler ve diğer teknolojileri kullanarak yayılma riskini azaltmak için hava yönetim planları uygulayacaklardır.

3. TIBBİ VE HALK SAĞLIĞI YANITI

Gemilerdeki sağlıkla ilgili tepkileri iyileştirmek için, bir COVID-19 vakası ortaya çıkarsa kruvaziyer hatları belirlenen şu adımları izleyecektir.

Gemide hastalıklarla ilgili gelişmiş iletişim ve raporlama.

Uzaktan sağlık değerlendirmeleri ve gerekirse önceden belirlenmiş kabinlerde gerektiğinde izolasyon.

Liman ortakları ve varış noktaları ile önceden yapılmış düzenlemeler dahil, "risk temelli" müdahale planları ve tıbbi karaya çıkarma protokolü.

Hasta tarafla temas halinde olan yolcular ve mürettebat için test ve tarama.

4. KIYI GEZİLERİ

Herhangi bir kıyı gezisinde, kruvaziyer hatlarının katı protokollerine uymalıdır. Gezilerle ilgili bu kurallara uymayan yolcuların, MSC'nin Avrupa'da bir aile protokolü ihlal ettiğinde yaptığı gibi, yeniden gemiye binmesine izin verilmeyecek.”

GOLDSTEIN, OPERASYONLAR AŞAMALI BAŞLATILMALI

CLIA Başkanı Adam Goldstein, tüm yolcuların ve mürettebatın gemiye binmeden önce test edileceğini söyledi. Goldstein, operasyonların aşamalı, sıralı bir şekilde başlatılmasını öngördüğünü belirterek, Avrupa'da seferlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin operasyonların yeniden başlamasının işareti olduğunu anlattı.

Goldstein uygulanacak testin kalıcı olmayacağını belirterek kruvaziyer hatlarının test kurallarına uyacaklarını belirtti. Ancak teknolojinin o kadar hızlı geliştiğini ve böylece gemiler hizmete devam ettiğinde kullanılabilecek yeni testlerin ortaya çıkabileceğini bildirdi.

Goldstein, endüstrinin Karayipler, Meksika ve Latin Amerika'daki destinasyonlarla çalıştığını da sözlerine ekledi.

Goldstein sözlerine şöyle devam etti:

“Kruvaziyer sanayine COVID-19 fırtına gibi indi. Salgında gemilerde 700'den fazla insanı hasta etti. Carnival Corp'na ait Princess Cruises'ın Diamond Princess gemisinde birkaç kişiyi öldürdü. Bunun üzerine dünyanın dikkati gemi yolculuklarına döndü. Aslında salgınla karşılaşan tek gemi o değildi. Şubat ve Mart aylarında birçok hattaki gemiler kendilerini virüsün pençelerinde buldu ve sonunda endüstrinin operasyonları tamamen durdurmasına neden oldu. Salgınlar bundan sonra da devam etti. 1 Mart ve 10 Temmuz arasında CDC, 123 gemide 99 salgın tespit edildi. Zamanla ve uzmanların yardımıyla, endüstri artık seferlere devam edecek bir konumda buluyor. Yolculuklara devam etmek için bir yol olarak gördüğümüz sağlık protokollerinin temel unsurlarını uygulayacak konumdayız.”

“GERİ DÖNÜŞ İÇİN BİR YOL”

CLIA CEO'su Kelly Craighead, "Avrupa'da gördüklerimize ve önümüzdeki aylarda önde gelen halk sağlığı uzmanları, bilim adamları ve hükümetlerle yaptığımız işbirliğine dayanarak, bu önlemler alındı. ABD'de sınırlı seferlerin sona ermesinde ve geri dönüş için bir yol sağlayacağından eminiz” dedi.

“KURALLAR YAPI TAŞLARI”

CLIA'nın denizcilik politikasından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Brian Salerno, tüm mürettebatın gemide çalışmasına izin verilmeden önce üç seviyede teste tabi tutulacağını bildirdi. Kuralların, koşullar değiştikçe ayarlanması veya değiştirilmesi amaçlanan "yapı taşları" olarak kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“YOLCUSUZ SEFER İLE TATBIKAT YAPILMALI”

Norwegian Cruise Line Holdings CEO'su Frank Del Rio da çağrıya katıldı ve mürettebatı eğitmenin zaman alacağını belirtti.

Del Rio, birkaç gün denizde yolcusuz sefer yapıp uygulamaya çalışımabileceğini söyledi. Ayrıca bir geminin mürettebatla hizmete girmesinin 30 gün kadar sürebileceğini söyledi.

“SADECE GEMİDE DEĞİL KARADA TİTİZ UYGULAMA”

Carnival Corporation CEO'su Arnold Donald ve MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfranceso Vago, Avrupa'da yeniden başlayan seferlerde sadece gemilerde değil, aynı zamanda destinasyonlarda titiz protokollerin uygulandığını söyledi.

Vago, MSC'nin eski test teknolojilerini yenilerinin lehine bıraktığını kaydetti ve dakikalar içinde yapılan hızlı testlerin ileriye dönük çözümün bir parçası olacağına inandığını söyledi.

ÖNLEMLER DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLECEK

CLIA'ya göre kurallar, CDC'nin Sefer Yasağı Düzeni'ne tabi olan her okyanus gemisinde uygulanması zorunlu olacak. Her şirketin CEO'su tarafından kabulünün yazılı olarak doğrulanmasını gerektirecek. Bu kurallar, münferit hatlar tarafından uygulanacak ek önlemleri engellemiyor. Önlemler, COVID-19 salgınının mevcut durumuna ve ayrıca yeni önlemler ve hafiflemenin durumuna göre sürekli olarak değerlendirilerek ayarlanacak.

KURALLARI BİLİM ADAMLARI VE TIBBİ UZMANLAR KOYDU

CLIA, protokollerinin MSC's Blue Ribbon'un yanı sıra, Royal Caribbean Group ve Norwegian Cruise Line Holdings tarafından kurulan Güvenli Sefer Paneli’nin önerileri de dahil olmak üzere bilim adamları ve tıbbi uzmanlardan oluşan kruvaziyer hatları ve ekipleriyle yaptığı çalışmaya dayandığını bildirildi.

Avrupa’da güvenli sefer yapan MSC Cruises, Costa, TUI Cruises, Ponant, SeaDream ve diğerlerinin etli protokollerinin başarısı örnek gösterildi.

SEFERLERİN BAŞLAYIŞINI CLIA DUYURACAK

CLIA, bu temel kuralların sürekli olarak değerlendirileceğini ve COVID-19 salgınının mevcut durumuna ve ayrıca yeni önleme, tedavi ve hafifletme önlemlerinin mevcudiyetine göre ayarlanacağını söyledi.

Temel kurallar, seyir operasyonlarının güvenli bir şekilde yeniden başlamasıyla ilgili CDC'nin vereceği Bilgi Talebi (RFI) ile CLIA tarafından üyelerine açıklanacak. Yeni protokoller, 250 veya daha fazla yolcu taşıyan gemiler için ABD sularında en az 1 Ekim'e kadar seyir yapmayı yasaklayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin mevcut engellemesinden etkilenen tüm CLIA üyesi gemiler için geçerli olacak.