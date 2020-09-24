Çin, Limanlarını Mürettebat Değişimini İçin Açıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Göçmenlik İdaresi; çalışma ve kişisel meseleler için geçerli Çin oturma izinlerine sahip yabancı uyrukluların, 28 Eylül'den itibaren yeni vize başvurusunda bulunmalarına gerek kalmadan Çin'e girmelerine izin verildiğini duyurdu.

Covid-19 önleme ve kontrol önlemleri kapsamında mart ayında neredeyse tüm yabancı girişlerini askıya almıştı.

Bakanlık, Çin'in etkili bir salgın kontrolü sağlarken uluslararası personel değişimine kademeli olarak devam edeceğini söyledi. Böylece Çin, yabancı uyruklu mürettebat da dahil olmak üzere personel değişimi için limanlarını açmaya hazır olduğunu bildirdi.

Geminin sahibi veya operatörü, geminin son uğrak limanından ayrılmasından 14 gün sonra limanda mürettebat değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Toplamda 10 limanını mürettebat değişikliğine açacağını duyuran Bakanlık detayları yakında açıklayacağını söyledi.

Ancak yurt dışından gelen herkesin yine de koronavirüs testi yaptırması ve 14 günlük karantinayı tamamlaması gerekecek.