DFDS Akdeniz İş Birimi’nden Farklı Kollardan Eğitime Destek

DFDS Akdeniz İş Birimi, son olarak Türkiye’de tahsil gören öğrencilerimizin uzaktan alacakları eğitime katkı sağlamak maksadıyla Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği’ne bilgisayar desteği verdi. DFDS Akdeniz İş Birimi Pendik Limanı çalışanları da çevre okulları Covid- 19 salgını önlemleri kapsamında dezenfekte ettiler.

DFDS Akdeniz İş Birimi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında farklı kollardan eğitime destek veriyor. DFDS Akdeniz İş Birimi ve 2014 yılında İstanbul’da kurulan Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Türkiye ve Kazakistan arasında kültürel münasebetlerin gelişmesine ve takviyesine hizmet etmek amacıyla DFDS Akdeniz İş Birimi’nin Ataşehir’deki idari ofisinde yardımlaşma imkanlarını değerlendirdikleri bir buluşma gerçekleştirdi.

DFDS Akdeniz İş Birimi, buluşmada derneğe bilgisayarlar armağan ederek; Covid-19 salgını sebebiyle maddi imkanları sınırlı olanlar için uzaktan eğitime destek verilmesinin önemine işaret etti. Bunun yanı sıra DFDS Akdeniz İş Birimi Pendik Limanı çalışanları da çevre okulları Covid- 19 salgını önlemleri kapsamında dezenfekte ettiler.

Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan ve Türkiye'de ikamet eden Kazak Türkleri arasında tanışma ve yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, Türkiye'de tahsilde bulunan tüm soydaşlarına yol göstermek amacı ile çalışmalar yürütüyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak verdikleri eğitim desteği hakkında şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak ülkemizin Kazakistan’la arasındaki kültürel yakınlık ve uzun yıllara dayanan kıymetli ilişkiler doğrultusunda, Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği ile birlikte hareket etmekten çok mutluyuz. Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği ile birlikte öğrencilere verdiğimiz eğitim desteğinin amacına ulaşacağına inanıyoruz.”

DFDS Akdeniz İş Birimi, tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle devam eden uzaktan eğitim koşullarında maddi imkanları sınırlı olan öğrencilere bilgisayar desteği verme çağırısında bulundu. DFDS Akdeniz İş Birimi (COVID-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde 7/24 çalışan Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına da yakın mesafede bir otelle anlaşma sağlayarak konaklama desteği vermişti.

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.