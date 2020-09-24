Ek Gümrük Vergilerinin Süresi Uzatıldı

İthalat Rejimi Kararlarında yapılan değişiklikle, yılbaşından bu yana 5 bin civarında ürün için çeşitli tarihlerde ilave gümrük vergisi getiren tüm kararların süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 17 Nisan tarihli iki , 20 Nisan tarihli 2 karar yanı sıra 11 Mayıs, 19 Mayıs ve 29 Haziran tarihli kararlar olmak üzere toplam 7 ayrı kararla birlikte getirilen ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmış oldu.



Süresi uzatılan kararlar kapsamında, otomotiv sektöründen, demir çeliğe kadar 5 bine yakın ürün için yüzde 40’a kadar ilave gümrük vergisi alınması hükme bağlanmıştı. Bu kararların bir kısmında 1 Ekim’den itibaren ilave gümrük vergisinin azaltılarak uygulanması öngörülüyordu. Yeni kararla birlikte bu süre de 1 Ocak 2021 tarihi olarak belirlendi.