Gemi İnşacılara Eximbank’tan Beklenen Müjde Geldi

Gemi inşacılara Eximbank’tan beklenen müjde geldi. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, "Gemi, yat ve ekipmanlarını ihraç eden firmalar, iş avansı karşılığında yurt dışına vermeleri gereken teminat mektuplarını bundan böyle Eximbank’tan da tedarik edebilecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz temmuz ayında sanayiciye iki önemli müjde vererek Türk Eximbank’ın firmaların yurt dışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını açıklamıştı. Pekcan, teminat mektuplarının artık Eximbank kanalıyla da verileceğini, böylelikle firmaların yeni pazarlara açılmalarının ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünü açmayı hedeflediklerini söylemişti. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatları ile programın resmi olarak devreye girdiğini, gemi, yat ve ekipmanlarını ihraç eden firmaların, iş avansı karşılığında yurt dışına vermeleri gereken teminat mektuplarını bundan böyle Eximbank’tan da tedarik edebileceklerini söyledi.

“Düşük iş avansı ile çalışmak zorunda kalıyorduk”

"Sektörün yüksek ihracat performansına Yurtdışı Teminat Mektubu Programı ile Eximbank desteği geldi" diyen Cem Seven, şu açıklamayı yaptı: “İhraç edilmek üzere inşa edilen gemiler ve yatlar, Tük bankalarının teminat mektuplarına yurt dışındaki bankalar tarafından kontr garanti eklenmemesi nedeni ile düşük iş avansı ile çalışmak zorunda kalıyordu. Bu bağlamda Eximbank, alıcı firma ile imzalanan kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse etme kararı aldı. Proje konusu gemi ve yatlarda kullanılacak olan makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına girdi.”

“Norveç teslimatlarında finansman desteği sunacak”

Kontrat bedelinin yüzde 85’ine kadar olan tutarlar için Eximbank'ın teminat mektubu desteği ve kredilendirme sağlanacağını belirten Seven, “İhracatımızın yaklaşık yüzde 30’luk bölümünün Norveç’e gerçekleştiğini göz önünde tutarak, teminat mektubu tedarik etme sürecine Eximbank’ın da dahil olması, ihracatçımızın Norveç’e gerçekleştireceği teslimlerde finansman desteği sağlayacak. Sayın Bakanımıza, Eximbank’a, teminat mektubu ve finansman konusunda çalışma grubu oluşturduğumuz Gemi İnşa Sanayicileri Birliğine (GİSBİR) ve Deniz Ticaret Odası’na (DTO) verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.