Kaptan Bora Ekşi’nin Katili Hakim Karşısına Çıkacak
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Ergin Aktaş 9 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkacak.
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Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı Karadeniz isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin Aktaş, 20 Aralık 2019 tarihinde geminin kaptanı Bora Ekşi’yi öldürmüştü. Tüm problemlerine ve uyumsuzluğuna rağmen gemide kalmasına izin veren Kaptan Bora Ekşi’yi öldüren ve 6 gemiciyi yaralayan Ergin Aktaş, Sri Lanka’nın Kolombo kentine geçirdiği 3 ay tutuklu kalmasının sonrasında Türkiye’ye getirilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Kaptan Bora Ekşi, İnce Karadeniz, Gemi
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