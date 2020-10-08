Kaptan Bora Ekşi’nin Katili Hakim Karşısına Çıkacak

Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı Karadeniz isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin Aktaş, 20 Aralık 2019 tarihinde geminin kaptanı Bora Ekşi’yi öldürmüştü. Tüm problemlerine ve uyumsuzluğuna rağmen gemide kalmasına izin veren Kaptan Bora Ekşi’yi öldüren ve 6 gemiciyi yaralayan Ergin Aktaş, Sri Lanka’nın Kolombo kentine geçirdiği 3 ay tutuklu kalmasının sonrasında Türkiye’ye getirilmişti.

Vira Haber