Dolar ve Euro Rekor Seviyede Piyasalar Yanıyor!

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla tarihin en yüksek seviyesi olan 7,91'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak artışını devam ettiren Euro da 9,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında kaldığını söyledi.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın 8 Ekim Perşembe günü 478 TL

Çeyrek altının alış fiyatı 774 TL

Yarım altının alış fiyatı 1.549 TL seviyesinde değer bulurken, 1.581 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.188 seviyesinde işlem görürken, 3.220 liradan işlem görüyor.

Vira Haber