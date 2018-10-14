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Karadeniz'de Panama bayraklı gemi battı

Karadeniz'de Panama bayraklı gemi battı

Hurda metal taşıyan Panama bandıralı bir kuru yük gemisinin Karadeniz'de, kıyıdan 80 kilometre açıkta, iki bin metre derinlikte battı.

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Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, geminin çok fazla yan yatması üzerine verilen imdat çağrısı üzerine, ikisi Türk, altısı Azeri mürettebat ve kaptan kurtarıldı.

Açıklamada, geminin yan yatarak batmasının olası sebebi olarak geminin yükünün hatalı yerleştirilmesi gösterildi.

Vira Haber

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