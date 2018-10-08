Fransa'dan FREMM’lere yeni SAM füzeleri

Fransız Deniz Kuvvetleri (Marine Nationale) son iki FREMM Fırkateynlerinde (denizaltı savaş varyantında) Normandie (D651) ve Bretagne (D655), MBDA'nın Aster 30 uzun menzilli satıhtan havaya (Surface to Air Missile/SAM) füzelerini ateşlemek için değişikliğe gidildi. Sınıfın önceki fırkateynleri, daha kısa dikey fırlatma lançer sistemleri nedeniyle daha kısa menzilli Aster 15 füzeleriyle sınırlı.

İki Cassard sınıfı Fırkateyn hizmet ömrünün sonuna yaklaştıkça, Fransız Donanması, Bretagne ve Normandie'yi değiştirmeye karar verdiler ve böylece Aster 30'’in konuşlanmasına karar verildi.

Bretagne ve Normandie fırkateynleri, ihtiyaç duyulduğu takdirde Fransız Donanmasının LHD gibi yüksek değerli birimlerine eşlik edebilecek.

Fransız Naval Group şimdi FREMM firkateyninin iki adet FREDA hava savunma varyantı inşa ediyor.

Vira Haber