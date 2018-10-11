X-Yachts In-House Boat Show etkinliği başlıyor

Bu yılın ikinci "In-House Boat Show" etkinliği, 9-11 Kasım Cuma - Pazar günlerinde X-Yachts'ın Haderslev / Danimarka'daki genel merkezi, marinası ve kapalı showroomunda düzenlenecek.

“In-House” etkinliği; müstakbel X-Yachts sahiplerine üretim tesislerini ziyaret etmek, kızaktaki teknelerin anatomisini ve inşa kalitesini görmek, X-Yachts’ın kendi marinası ve özel showroom’unda sergilenen modelleri zaman sınırlaması olmaksızın daha yakından inceleyip tanımak ve şirket yöneticileri, mühendisleri, tasarımcıları ile bizzat tanışmak ve görüşmek için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

“In-House” ta bu yıl “Xcruising” serisinden Xc 35 ve Xc 50 ile “Xperformance” serisinden Xp 38 ve Xp 44‘ün yanında, yeni “PureX” serisinden X4.3, X4.6 ve X4.9 da görülebilecek.

Bu etkinlik, X-Yachts meraklılarına yeni serinin en son modeli X4.6‘yı, önümüzdeki Ocak ayında Düsseldorf Boat Show’da yapılacak olan dünya lansmanı öncesinde görmek üzere ayrıcalıklı bir fırsat sunuyor.

“In house”a katılan ziyretçiler, üretimdeki ve 2’nci el satıştaki pek çok tekneyi incelemenin yanında, North, Elvstrøm, B&G ve Raymarine hakkında ilgililerden bilgi almak fırsatını bulacaklar.

Vira Haber