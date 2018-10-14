APM Terminals Türkiye'den çekiliyor

"Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri Hollandalı APM Terminals. Danimarka merkezli AP Moller-Maersk Group'un bir parçası olan, 22 bin çalışanıyla dünyanın 50 farklı ülkesinde liman işleten APM Terminals, 2012'de Türkiye'ye adım attı.

Türkiye'ye İzmir'den giren APM Terminals, Petkim'e ait Petlim'i 28 yıl boyunca işletecekti. Türkiye'deki varlığını APM Terminalleri adlı şirket ile sürdüren Hollandalı dev, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

SOCAR devralacak

Petlim’in sahibi olan Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR ile masaya oturan APM, Türkiye’deki tek varlığını satacak. SOCAR Turkey Enerji şirketi, APM Terminalleri Liman İşletmeciliği’nin %100 sahibi olacak. Hollandalı şirketin yönettiği İzmir’deki Petlim Limanı, 700 metre rıhtım uzunluğuna, 1.5 milyon TEU kapasiteye sahip. Ege Bölgesi’nin dünya ticaretine açıldığı kapı olan bu liman, Türkiye’nin de en büyük 3’üncü büyük konteyner merkezi.

APM Terminals İzmir tarafından işletilen ve 7 Aralık 2016’da ilk geminin yanaştığı toplam 450 milyon dolar yatırım ile hayata geçen Petlim, ikinci fazın devreye girmesiyle birlikte 750 bin TEU olan kapasitesini, gerekli işletme izinlerinin alınmasının ardından 1.5 milyon TEU’ya yükseltecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber