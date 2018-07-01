Karadenizli balıkçılar orkinos avından mutlu döndü

Türkiye karasularında 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı nedeniyle orkinos avlamak için Akdeniz'de giden Karadenizli balıkçılar, bereketli geçen sezonunun mutluluğunu yaşıyor.

Bir ay süreyle Kıbrıs ve Suriye açıklarında avlanan balıkçılardan Hüseyin Baş, Türkiye'den 22 balıkçı teknesinin Akdeniz'de bu yıl orkinos avcılığı yaptığını ve iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi:

"Orkinos avına gidecek tekneler, kura ile belirlendi. Kurada çıkan balıkçı tekneleri olarak bir süre orada avcılık yaptık. Çok şükür sezon bereketli geçti. Tüm arkadaşlarımız kendilerine ayrılan kotayı doldurdu. Kötü geçen sezonun ardından açıkçası bize ilaç gibi geldi. Çünkü her teknede 30'a yakın insan çalışıyor. Herkes ekmek parası peşinde. O nedenle orkinos avının verimli geçmesi çok önemliydi."

Baş, balıkçılar olarak kısa bir süre dinlendikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek, "Orkinos avcılığı sonra erdi. Yeni sezon, yeni umutlar demek. Kısa süre dinleneceğiz, ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Vira Haber