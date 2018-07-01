Gediz fırkateyni Kuzey Denizi’nde

Barış İçin Ortaklık (BİO) Tatbikatı Dynamic Mongoose 2018 Norveç açıklarındaki Kuzey Denizi’nde devam ediyor. 25 Haziran-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gabya sınıfı fırkateynlerinden TCG Gediz katıldı. Başarılı bir tatbikat geçirdiği bildirilen TCG Gediz’in fotoğrafları NATO’nun resmi hesabından yayınlandı.

NATO üyesi 8 ülke

Norveç kıyılarında yapılan ve 2015’ten beri düzenlenen tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, İspanya, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Polonya katılıyor. Tatbikatta katılımcı ülkelere ait 7 savaş gemisi, üç deniz gözetleme uçağı ve iki denizaltı ile helikopterler görev yapıyor. Savunma uzmanları tatbikatın Kuzey Denizi’ndeki Rusya hareketliliğine karşılık olduğunu da belirtiyor.

Denizaltı savaşı

NATO tarafından ortak anti-denizaltı, su üstü ve altı hedef tatbikatı olarak bilinen Dynamic Mongoose 2018, katılımcı ülkelerin zorlu bir ortamda denizaltı savaşına yönelik yeteneklerini geliştirmek için yapılıyor. Tatbikat ile katılımcı ülkelerin tehditlere karşı çok uluslu çalışabilirlik seviyesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikat boyunca savaş gemileri ve hava desteği de alarak denizaltıları bulup takip edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirip uygulayacak.

Vira Haber