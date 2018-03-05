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Karaköy iskelesinin bağlı olduğu baba koptu!

Karaköy iskelesinin bağlı olduğu baba koptu!

Karaköy iskelesinin bağlı olduğu babanın kopması nedeniyle Şehir Hatları'nın Karaköy-Kadıköy seferleri yapılamıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi'nin bağlı olduğu babanın kopması üzerine saat 06.20'den itibaren yapılması gereken Karaköy-Kadıköy vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Şehir Hatları seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kadıköy ile Karaköy arasındaki ulaşım, deniz motorlarıyla sağlanıyor.

Yetkililer, Karaköy İskelesi'ndeki onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Vira Haber

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