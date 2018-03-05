Karaköy iskelesinin bağlı olduğu baba koptu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi'nin bağlı olduğu babanın kopması üzerine saat 06.20'den itibaren yapılması gereken Karaköy-Kadıköy vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Şehir Hatları seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kadıköy ile Karaköy arasındaki ulaşım, deniz motorlarıyla sağlanıyor.

Yetkililer, Karaköy İskelesi'ndeki onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vira Haber