İnebolu'ya Balıkçı Barınağı müjdesi!

İnebolu Balıkçı Barınağı'nın ilçeye muhakkak kazandırılacağını ifade eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, bunun için balıkçılara söz verdiğini ve konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.

Demir, "İnebolu Balıkçı Barınağı öncelikli işimiz. Bu konuda balıkçılarımıza benim sözüm var. Bu projede önemli yol kat ettik. Proje ve etüt için ödenek talebi yapıldı. En kısa zamanda bunun ihalesi yapılacak ve İnebolu'yu yakışır bir balıkçı barınağı kazandıracağız" diye konuştu.

49 yıllığına özelleştirilen ancak Danıştay'ın ihale kapsamındaki diğer gayrimenkuller ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yargı engeline takılan İnebolu Limanı'yla ilgili yeni gelişmeleri yakından açıklayacaklarını vurgulayan Demir, "Küçük bir kaç işi kaldı. Bu konuyu Sayın Başkanımızla görüştüm. Sayın Başbakanımız 'Ben de takip edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Deniz tahribatına karşı sahil tahkimatı projesi ile ilgili de bilgi veren Demir, şunları söyledi: "İnebolu sahil tahkimatını kabul ettirdik. Onun için de önümüzdeki günlerde derinlik ölçümleri için ekip gelecek. Abana'da 43 milyonluk sahil tahkimatı için yer teslimi Pazartesi günü yapılacak. Çatalzeytin sahil tahkimatı ihale aşamasında. Doğanyurt sahil tahkimatı proje ve ÇED çalışması devam ediyor. Cide sahil tahkimatı proje çalışması başlıyor inşallah"

Evrenye Balıkçı Barınağı inşaatının bitme aşamasına geldiğini ve Cide Denizkonak Balıkçı Barınağı inşaatının da Ekim ayı gibi biteceğini söyleyen Demir, sahildeki balıkçı barınaklarının iç temizliği için girişimlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Vira Haber