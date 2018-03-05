ABD Gemisi Carl Vinson  Vietnam’da

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren uçak gemisi Carl Vinson, Vietnam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Vietnam Savaşı'nın sona erdiği 1975'ten bu yana ilk kez bir ABD gemisi ülkeyi ziyaret ediyor.

Nükleer yakıtlı gemi Carl Vinson, ABD birliklerinin savaşa ilk girdiği bölge olan Danang liman kenti kıyılarına demir attı. Carl Vinson, Hint-Pasifik bölgesinde yapılacak çok uluslu bir tatbikata katılacak.

Danang kenti, milyonlarca kişinin öldüğü kanlı Vietnam Savaşı sırasında ABD'nin önemli bir askeri üssüydü.

Vira Haber