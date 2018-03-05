Muğla’da kaybolan tekneden haber yok

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdü. Ancak arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Fethiye Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, geçen 1 Mart Perşembe günü teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara vermeden devam ediyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri sürüyor. Olayın 4'üncü gününde 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan çalışma yaptı.

Sabah, Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü ve Sarısu Mevkisi noktalarında kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Sualtında da arama çalışması başlatıldı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Çalışmaların 4'üncü gününde tekneye ait bazı parçalara ulaşıldı. Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait parça bulduk. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, sualtında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda netice alacağız" dedi.

Vira Haber