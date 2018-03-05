OES Denizcilik’ten gemilere otomatik pilot

Mersin Teknopark içinde faaliyet gösteren OES Denizcilik firması, Türkiye'de bir ilke imza attı. Türk mühendislerin yaptığı ve tamamen yerli ürünlerin kullanıldığı gemi oto pilotunu üretmeyi başardı. Oto pilotun pusula ve navigasyonunu da yerli olarak üreten firma, bu yıl içinde oto pilotunu gemilere satmaya başlayacak.

2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, 2006 yılında ise faaliyete başlayan Mersin Teknopark içinde 2015 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlayan OES Denizcilik firması, önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye'de daha önce yerli açıdan üretimi yapılmayan ve büyük maliyetlerle ithal edilen gemilerin oto pilotunu üretmeyi başardı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk mühendisleri tarafından yapılan ve tamamen yerli ürünlerin kullanıldığı oto pilotun, pusula ve navigasyonu da tamamen yerli ürünlerle üretildi.

OES Denizcilik Genel Müdürü İlker Tunur, firmalarının 2015 yılında Mersin Teknopark'da hizmet vermeye başladığını söyledi. Denizcilik sistemleri üzerinde mühendislik çalışmaları yaptıklarını belirten Tunur, "Ülkemizde denizcilik sistemleri üzerinde gemilerde kullanılan tüm elektronik cihazların üretimini yapmayı hedef olarak belirledik. Bu alanda da ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar bitirmiş olduğumuz 2 tane projemiz var. 2 projede toplam 3 ürün çıktı. Biri dinamik konumlandırma sistemi, biri oto pilot ve birde uydu pusulası. 3 ürün de ileri teknoloji ürünleri. Bu ürünleri artık biz denizcilik sektörümüze kazandıralım, artık bunu kullanılacak hale getirelim diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Yüzde yüz yerli oto pilot ürettik"

Oto pilot ile ilgili bilgi veren Tunur, "Oto pilot sistemleri gemilerde insan gücünü en aza indirecek sistemlerdir. Oto pilot deyince birçok versiyonu, birçok değişik yapılarda bulunuyorlar. Bunların en çok kullanılanlarından bir tanesi pusulaya göre dümen tutması. Bunların dışında biz bazı değişiklikler de koyduk. Mesela nasıl bir çizgi izleyen bir robot düşünürseniz, biz de gemileri bir çizgi üzerinde götürmeyi başardık. Bu da bu işin bir inovasyonu oldu. Bununla ilgili de yazılımlarımızı halen geliştirmeye devam ediyoruz. Halihazırda bitmiş ürünlerimiz de var. Bu ürünleri de bu yıl içerisinde ticari olarak artık satışa hazır hale getireceğiz. Burada cihazlarımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknolojik ürün deneyim belgelerine sahip. Bunun dışında sertifika bazında Türk Loydu ile çalışıyoruz. Türk Loydu'nun İSO 9001 kalite yönetim sistemiyle bütün çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ülkemizde ticari anlamda öyle halihazırda böyle bir ürünümüz yok. Bu ilk olacak. Burada kullanılan bütün sistemlerde yüzde 100 Türk mühendisliği, kendi çalışmalarımız kullanıldı. Kullanılan bütün malzemelerde yüzde 100 yerli ürünler kullanıldı. Oto pilotumuza bağlı GPS de kendi üretimimiz. Pusula sistemleri kendi pusulalarımız. Kontrol kutuları da tamamen yerli mallardır. Yüzde yüz yerli oto pilot ürettik diyebiliriz" dedi.

Türkiye'de gemi endüstrisinin büyük bir pazar ve sektör olduğunun altını çizen Tunur, "Burada biz gemi yapıyoruz ama içindeki cihazları üretmiyoruz, yapmıyoruz. Bu cihazlar aslında neredeyse bir gemi fiyatı kadar maliyetler oluşturmakta. Bir oto pilot sistemini, komple entegre seyir sistemine çevirebiliyoruz. Bunlarda eğer bizim sistemlerimiz eğer karşılaştırılacak olursa yurt dışından çok çok uygun fiyata olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vira Haber