Karavelioğlu Ailesinin Acı Kaybı; İlhan Karavelioğlu Vefat Etti
İnebolu Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karavelioğlu vefat etti.
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Denizcilik Sektörünün önemli kuruluşlarından, Karavelioğlu Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden İnebolu Shipyard’ın Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karavelioğlu vefat etti.
Cenazesi bugün (19 Şubat 2020 Cuma), Kozlu’dan saat 14:00'te kaldırılacaktır.
Merhum İlhan Karavelioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : inebolu shipyard, ilhan karavelioğlu
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