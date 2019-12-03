Kargo gemisi battı, kaptan hayatını kaybetti

Vietnam bayraklı Toan Phat 68 gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki fırtına nedeniyle battığı bildirildi. Geminin Quy Nh Portn Limanı yakınlarında alabora olduğu açıklandı. Toan Phat 68 gemisinde kaptanın gemi ile birlikte batarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Kaptanın cansız bedeni geminin battığı bölgeden iki mil uzaklıkta bulundu. Gemideki kalan 10 mürettebat filikalara binerek kurtuldu. 10 mürettebatın arama kurtarma teknesi tarafından bulunduğu kaydedildi. 2003 yılında inşa edilen Toan Phat 68 gemisi 79.94 metre uzunluğunda ve 12.62 metre genişliğindeydi. Vietnam bayraklı gemi 3625 DWT kapasiteye sahipti.

Vira Haber