Karşıyaka’da ‘kaçak iskele’ operasyonu

Bölgedeki kaçak iskeleler tek tek kaldırılırken, deniz üzerine çakılan kazıklar da söküldü ve bölgenin temizliği gerçekleştirildi.

İzinsiz ve kanuna aykırı şekilde yapıldığı tespit edilen tekne bağlama ve yanaşma iskelelerinin yıkımı için düzenlenen operasyonda; Karşıyaka Belediyesi’nin Yapı Kontrol, Zabıta, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı ile İZSU’nun ekip ve ekipmanları yer aldı.

55 İSKELE, 25 KAZIK

Çalışma kapsamında 65 adet teknenin bağlı olduğu 55 adet ahşap ve demir iskele yıkıldı ve deniz üzerine çakılan 25 adet kazık söküldü. Yasaya aykırı olan ve aynı zamanda sahil şeridinde görüntü kirliliği yaratan iskelelerin kaldırılmasının ardından, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. İzmir Liman Başkanlığı tarafından da ruhsatsız olduğu belirlenen tekneler için yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Vira Haber