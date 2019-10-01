Köprü teknelerin üzerine çöktü

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre, 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu köprüden geçen petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.

Güney Asya ülkesi Tayvan'da 140 metre uzunluğundaki kemerli bir köprü sabah saatlerinde çöktü. Nanfangao Köprüsü'nün yıkılma anı, limandaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ülkeyi şoka uğratan olay, yerel saatle sabah 09.30'da gerçekleşti.

Büyük bir gürültü duyuldu ve hemen ardından beyaz dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yilan bölgesindeki Nanfangao limanındaki kemerli köprünün yıkılmasıyla, üstündeki tanker sudaki balıkçı teknelerinin üzerine düştü. Hiçbir şeyden habersiz teknelerde bulunanlar feci şekilde can verdi, en az 10 ölü var. Yerel medya, tankerin balıkçı teknelerini ezmesiyle yangın çıktığını bildiriyor. Olay yerine onlarca kurtarma ekibi sevk edildi, iş makineleri enkazı kaldırmaya çalışıyor. Tayvanlı yetkililer ve kurtarma ekipleri, halen kayıp beş kişiyi arıyor. Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü, 1999'da hizmete açılmıştı.

Mitag Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da, Pazartesi günü fırtına hızı 162 kilometre olarak ölçülmüştü. Yerel medyadaki yorumlarda, tayfunun ardından köprünün yıkılması öne çıkarılıyor. Yetkililer ise, teknik analizlerin ardından çökmenin nedeninin belirleneceğini vurguluyor.

Vira Haber