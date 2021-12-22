Katar, ABD'deki Limanlara 10 Milyar Dolarlık Yatırım Planlıyor

Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki limanlara 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı ve bu amaçla üç bankayla finansal yardım için temasa geçtiği belirtildi.

Orta Doğu ve Batılı kaynakların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Doha ABD'nin doğu kıyısındaki bazı limanlara yatırım yapmayı hedefliyor. Aşama aşama geliştirilecek olan yatırımların henüz hazırlık evresinde olduğu kaydedildi.

ABD merkezli denizcilik güvenliği, ticaret ve altyapı projelerinde danışmanlık yapan Michael Frodl Katarlıların yaklaşık bir yıldır ABD'deki limanlara yatırım için nabız yokladığını belirtti.

Katarlıların aslında 2016'dan beri ABD'deki altyapı yatırımlarıyla ilgilendiğini kaydeden Frodl, Trump yönetiminin Suudileri tercih etmesi nedeniyle bu konudaki adımların ilerleyemediğinin altını çizdi.

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ABD'DEKİ HANGİ LİMANLAR GÜNDEMDE?

Katar'ın stratejilerini yakından bilen Frodl, Batı kıyısındaki limanların Amerikan hükümetinden ve özel yatırımlardan payını aldığını ancak doğu kıyılarındaki yatırımların eskidiğine dikkat çekerek, ABD'deki liman altyapısına 10 milyar dolarlık yatırım yapma arzusu taşıyan Katarlı yatırımcının öncelikle doğu kıyılarıyla ilgileneceği yönünde görüş bildirdi.

Kara ve demir yollarına ulaşımı kolay limanların öncelikli olacağını belirten Frodl'a göre Boston'un güneyinden Jacksonville'in kuzeyine kadar orta büyüklükteki eskiyen limanların bu yatırımlara aday olabileceğine işaret etti.

ABD Sahil Güvenlik birimine göre ülkede 360'a yakın liman bulunuyor. Reuter'a konuşan Orta Doğu merkezli bir kaynak Katar'ın üç büyük limanla ilgilenebileceğini belirtti.

Reuters, Katar Yatırım Otoritesi ve Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

KATAR HANGİ BANKALAR'LA GÖRÜŞÜYOR?

Orta Doğu merkezli kaynak ayrıca yatırımın liman değerlerine bağlı borçla destekleneceğini, bunun için Katar'ın üç bankanın yapılandırma uzmanlarıyla ön görüşmeler yaptığını bildirdi.

Kaynağa göre adı geçen bankalar Morgan Stanley, HSBC ve Credit Suisse. Reuters bu bankaların yorum yapmayı reddettiğini, ancak dördüncü bir mali kaynağın Katar'ın ABD'de yatırım planlarını teyit ettiğini bildirdi.

Katar'ın hali hazırda yurtdışındaki limanlarda yatırımı az olmakla birlikte Katar devletinin ticari liman yatırım operatörü QTerminals ekim ayında Antalya Limanı'nın işletme hakkını satın almıştı. QTerminals ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz'deki Olvia Limanı'nı geliştirmek için anlaşmaya vardı.