Katar, FIFA Dünya Kupası için 2 kruvaziyer kiraladı

Katar Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (SC), 2022 Katar FIFA Dünya Kupası’nda taraftarları ağırlamak için kullanılması planlanan, iki yolcu gemisi kiralama konusunda MSC Cruises ile anlaşma imzaladı.

Toplamda 4.000 adet kabin kapasitesine sahip olan bu gemiler, turnuva boyunca yüzen oteller olarak görev yaparak, Doha Limanı'nda konaklayan taraftarlara West Bay silüetinin muhteşem manzarasını sunacaklar.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, MSC Cruises ile yapılan işbirliği için Katar Yüksek Komitesi’ni tebrik ederek, ziyaretçilere FIFA Dünya Kupası sırasında konaklamaları için olağanüstü bir deneyim sunulacağını belirtti. Ayrıca ulaşım ve iletişim alanlarında da planladıkları iddialı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Katar Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi şunları söyledi: “2022'de Dünya Kupası taraftarlarına benzersiz bir konaklama seçeneği sunmak için MSC Cruises ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların, West Bay’in benzersiz manzarasını seyredebilecekleri, tüm stadyumlara ve alanlara hızlı bir şekilde erişebilecekleri bu muhteşem yolcu gemilerinde konaklama fikrini duyduklarında, heyecanlanacaklarından eminiz. ”

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, şunları ekledi: “Katar'ın FIFA Dünya Kupası etkinlikleri sırasında ülkeyi ziyaret eden turistlerin deneyimlerini zenginleştirmek adına kaliteli konaklama ve hizmetler için gemilerimizi tercih etmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Turnuva, dünyanın en popüler etkinliklerinden biri ve bu etkinlik Doha'ya dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere, gemilerimizi deneyimlemeleri ve eşsiz hizmetlerin tadını çıkarmaları için muhteşem bir fırsat olacak.

Anlaşma şartlarına göre, Katar Devleti MSC Europa ve MSC Poesia’yı kiralayacak. 2022'de teslim edilmesi planlanan MSC Europa şu anda Fransa'nın Saint-Nazaire kentinde yapım aşamasında olup, ayrıca MSC Cruises filosundaki, sıvılaştırılmış doğal gazla çalışacak olan ilk gemi olacak. Böylece, çevre dostu deniz yakıtı hava emisyonları minimumda tutulacak. Ayrıca, MSC Cruises filosundaki tüm yolcu gemileri gibi bu gemi de, daha temiz hava emisyonları ile geniş kapsamlı çevre teknolojilerinin yanı sıra, gelişmiş su ve atık arıtma sistemlerine de sahip.

Gemi konaklamasının yanı sıra Katar’ın diğer konaklama seçenekleri arasında oteller ve daireler yer alacak.

Katar Yüksek Komitesi’nin Ev sahibi Ülke Operasyonları Başkanı ve Teknik Teslim Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir Al Jamal; “2022’de, her zevke ve bütçeye uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunmaya kararlıyız. Benzersiz deneyimleri oluştururken, ülkeye sürdürülebilir çözümler de sunmamız önemlidir.” diyerek ekledi.

Vira Haber