Katar, Musherib Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisini Teslim Aldı

Katar Emiri Donanması için Fincantieri tarafından inşa edilen Musherib sınıfı açık deniz karakol gemilerinin birincisi törenle teslim edildi. Ağustos 2017’de İtalya’nın Muggiano kentindeki Fincantieri tersanesinde inşasına başlanan gemi, 18 Eylül 2020’de suya indirilmişti.

Fincantieri’ye göre RINAMIL Hızlı Karakol Gemisi (FPV) standartlarına uygun olarak tasarlanan gemi, gözetlemeden muharebe operasyonlarına kadar farklı türden görevleri yerine getirebiliyor. Katar Emiri Donanması’nın ilk Musherib sınıfı gemisi, 725 ton deplasmana, 63,80 metre uzunluğa, 5,65 metre derinliğe ve 9,20 metre kiriş uzunluğuna sahiptir. Fincantieri’nin Saettia sınıfı hızlı karakol botlarına benzer bir tahrik sistemi kullanılan gemi, azami 30 knot seyir hızını sağlayan 4 dizel motor şanzıman ve bir pervaneli şaft ve iki tane konvansiyonel dümenli sevk sistemine sahip. Platform ve muharebe sistemleri için üç adet jeneratör bulunan geminin menzili 15 deniz mili seyir hızında 1500 deniz milidir ve 7 gün seyir yapabilmektedir. Ayrıca gemide RHIB (sert ve mukavim karinalı bot) indirilmesi ve kurtarılması için vinçli bir kıç alanı bulunmaktadır.

SİLAH VE SENSÖR SİSTEMLERİ

38 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olan geminin, ana direk üstü konik anten boyutları yalnızca Leonardo’nun geliştirdiği radar ailesinin Kronos (Deniz) sürümü ile uyumdur. Naval News’in aktardığına göre gemide kullanılan radar Kronos’un HP (Yüksek Güç) sürümüdür. Sensör paketi aynı zamanda IFF modu SIRM-C sorgulayıcı/transponder ve Elettronica tarafından üretilen EW paketinin ölçeklendirilmiş sürümünü içermektedir. Resmi görüntülere göre, gemide, Lacroix Defense Sylena MK1 fırlatıcı ve EW paketinin RESM ve CESM alt sistemleri bulunmaktadır. Geminin ana silahını EO/IR paketi ve NA-30S Mk2 silah kontrol sistemi kullanmakta olan Leonardo Super Rapido 76/62 milimetre top oluşturmaktadır. İkincil silah 30 milimetre Marlin, gemide iki adet bulunmakta ve SASS IRST kızılötesi arama ve takip sistemi kullanmaktadır. Geminin füze kapasitesine bakıldığında gemide MBDA VL MICA sistemi için iki adet dört hücreli VLS ve kıç bölgesinde MBDA Exocet MM40 Block 3 gemisavar füzeleri için iki çift fırlatıcı bulunmaktadır.