Gemi Sevk, İdare Belgesi Sınavı Şanlıurfa’da Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Gezi, Balıkçı, Feribot, Yolcu tekneleri ve özel gemi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlattığı Gemi Sevk, İdare Belgesi Eğitim ve sınavı 300 kişinin katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde Gemi Sevk ve İdare Belgesi alımı için düzenlenen sınava katılan vatandaşlara, yetkililer tarafından gerekli eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi.

Yazılı sınavın ardından Halfeti ilçesinde uygulamalı sınav yapıldı. Adıyaman, Batman, Gaziantep, gibi çevre illerin yanı sıra Siverek, Suruç, Bozova, Birecik, Hilvan, Halfeti gibi ilçelerden yaklaşık 300 kişinin katılığı sınava 4 kadın da katılım sağladı. Uygulamalı olarak sınava tabi tutulan kadınlar gemi ehliyeti almaya hak kazandı.

Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzmanlar Halfeti ilçesinde tekne de uygulamalı eğitim verdiler. Sınava katılanlara acil durum, ilk yardım ve gemi sürüş teknikleri konusunda eğitimler verildi. Sınava katılanlar daha sonra teknelere alınarak sürüş eğitimi verildi.

Gemilerde yapılan uygulamalı eğitimlerde 4 kadın dümene geçerek gemiyi kullandı. Uzman hocalar nezaretinde gerçekleşen sürüşte kadınların bir hayli heyecanlı oldukları görüldü. 2 gün süren eğitim ve sınavları tamamlayan yaklaşık 300 kişi Gemi Sevk, İdare Belgesi almayı hak kazandı.

Uygulamalı eğitimlerin Şanlıurfa’da yapılmasından dolayı memnun olduklarını anlatan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Mersin Liman Başkanlığının değerlendirmesi sonrasında başarılı olan vatandaşlara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.