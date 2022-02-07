Yatı İçin Köprü Sökülmeyecek: Jeff Bezos Hollanda’da Öfkeye Yol Açtı

Rotterdam belediye başkanı, Jeff Bezos'un 400 milyon sterlinlik süperyatının geçebilmesi için tarihi Hollanda köprüsünü sökülmesini onaylamadığını söyledi. Rotterdam halkı ise, Bezos’un teknesinin geçmesi durumunda çürük yumurta atılması üzerine sosyal medyada kampanya başlattı.

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos’un Hollanda’da inşa ettirdiği süperyat, ülkenin gündemine yerleşti.

Geçtiğimiz günlerde, yıl içerisinde indirilmesi beklenen süper lüks yatının geçebilmesi için Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tarihi köprünün bir kısmının söküleceği açıklanırken, şehrin belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, köprünün sökülmeyeceğini söyledi.

Rotterdam belediye başkanı, Jeff Bezos'un 400 milyon sterlinlik süperyatının geçebilmesi için tarihi Hollanda köprüsünün sökülmesini onaylamadığını belirtti.

Hollanda’da, yakın zamanda yenilenen ve yerel olarak De Hef olarak bilinen Koningshaven Köprüsü'nü Jeff Bezos’un süperyatı için sökülmesinin kabul edildiğine dair haberler öfkeye yol açtı.

Yerel halk, Facebook gruplarında 1927'de inşa edilen köprüden geçerken yatı çürük yumurtalarla hedef almak üzerine konuşmalar yaptı.

Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in sözcüsü ise yaptığı açıklamada, bir gemi yapımcısının bu yaz köprünün geçici olarak sökülmesini talep etmesine rağmen, henüz herhangi bir izin istenmediğini ve verilmediğini söyledi.

Sözcü verdiği demeçte, Hollanda basınında, şehrin Amazon'un kurucusunun teknesine yer açmak için köprüyü sökeceğini belirten haberlerin yanlış olduğunu söylerken, Bezos'un talep etmesi durumunda şehrin bunu dikkate alacağını da sözlerine ekledi.

Sözcü, “Gemiyi yapan şirket henüz izin istemedi, bu yüzden şu anda bir sorun yok” derken, “İzin istediklerinde, izin verilip verilmeyeceğine, nasıl yapılacağına ve bunun gibi şeylere bir karar vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Belediye başkanı, sökme konusunda 'henüz bir karar verilmediğini' sözlerine ekledi.

Daha önceki raporlar, Amazon milyarderinin 400 milyon sterlinlik yatı inşa eden tersanenin, tekneyi denize açmak için tarihi bir köprünün geçici olarak sökülmesini talep ettiğini ve Bezos'un faturayı ödediğini belirtmişti.

3 bin 900’den fazla kişi ise, Rotterdam sakinlerini Amazon kurucusunun mega teknesine çürük yumurta atmaya çağıran bir Facebook etkinliğine ilgi gösterdi.

Yaklaşık 175 milyar dolarlık servete sahip dünyanın en zengin ikincisi kişisi Jeff Bezos’un süper yatının inşası bittiğinde ise dünyanın en büyük yelkenli yatı olacağı vurgulandı.