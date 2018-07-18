Katar ve Fransa’dan ortak tatbikat

Katar ve Fransa, Basra Körfezi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar ve Fransız donanması Basra Körfezi'nde 4 gün süren bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, hava savunma ve hava saldırısı, saldırı ve denetleme, yelken sırasında gemilerin savunulması, helikopterle iniş yapma tatbikatları yapıldı. Açıklamada, tatbikatın deneyimlerin paylaşılması, cihazların verimliliğinin test edilmesi ve ortak denizcilik ilişkileri kurulmasını hedeflediği ve gemi liderlerinin operasyonel verimliliğini artırmayı amaçladığı bildirildi.

Tatbikat, Katar Amiri Donanması Filo Komutanlığı, Ortak Özel Deniz Kuvvetleri, Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin Savaş Kanadı ve Fransız Donanması'nın Casard Savaş Gemisi tarafından gerçekleştirildi.

Katar Savunma Bakanlığı, bu tatbikatların, iki ülke arasındaki eğitim ve planlama alanlarında yapılan işbirliği anlaşmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Vira Haber