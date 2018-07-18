İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Katar ve Fransa’dan ortak tatbikat
Katar ve Fransa’dan ortak tatbikat

Katar ve Fransa’dan ortak tatbikat

Katar ve Fransız donanması Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, hava savunma ve hava saldırısı, saldırı ve denetleme, yelken sırasında gemilerin savunulması, helikopterle iniş yapma tatbikatları yapıldı.

A+A-

Katar ve Fransa, Basra Körfezi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar ve Fransız donanması Basra Körfezi'nde 4 gün süren bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, hava savunma ve hava saldırısı, saldırı ve denetleme, yelken sırasında gemilerin savunulması, helikopterle iniş yapma tatbikatları yapıldı. Açıklamada, tatbikatın deneyimlerin paylaşılması, cihazların verimliliğinin test edilmesi ve ortak denizcilik ilişkileri kurulmasını hedeflediği ve gemi liderlerinin operasyonel verimliliğini artırmayı amaçladığı bildirildi.

Tatbikat, Katar Amiri Donanması Filo Komutanlığı, Ortak Özel Deniz Kuvvetleri, Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin Savaş Kanadı ve Fransız Donanması'nın Casard Savaş Gemisi tarafından gerçekleştirildi.

Katar Savunma Bakanlığı, bu tatbikatların, iki ülke arasındaki eğitim ve planlama alanlarında yapılan işbirliği anlaşmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Vira Haber

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.