Katarlı QTerminals'in Antalya Limanı'nı Devralması Onaylandı

Katarlı şirket QTerminals'in Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’yi satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals'e satmıştı.

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin (Port Akdeniz) Antalya Limanı'nı Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

Satış işlemi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamasında Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in, stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağının daha da arttığını söylemişti.

Kutman, “Kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Vira Haber