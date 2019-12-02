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KEGM'den personel alımı duyurusu

KEGM'den personel alımı duyurusu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 129 personel alınacağı duyuruldu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) 129 personel alınacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada 25 Deniz Trafik Operatörü, 3 kaptan, 3 Başmühendis, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 42 gemici, 39 yağcı ve 1 mühendisin istihdam edileceği bildirildi. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. 

Vira Haber

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