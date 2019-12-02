UZMAR’dan eğitime büyük destek

UZMAR, İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne yemekhane ve laboratuvar inşa edecek

İTÜ ile UZMAR Denizcilik arasında İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne yeni yemekhane ve laboratuvar inşa edilmesini kapsayan imza töreni 135'inci Balık Günü öncesi İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından imzalanan sözleşmeye göre okula günlük 1100 kişi kapasiteli yemekhane ve 200 kişilik kafeterya ile birlikte son teknolojiye sahip laboratuvarlar yapılacak.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, UZMAR'ın kurucusu "Beybaba" Kaptan Altay Altuğ'a şükranlarını sunduğunu belirterek "Bu yardımların büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Diğer dostlarımızı da motive edecektir. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun" dedi.

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ ise, konuşmasına "Sizlere babamızın selamını getirdim" diye başladı.

Altuğ, "Babamın bir sözü vardır; YDO. Yedirdi, doyurdu, okuttu. Bize her zaman 'müteşebbis olun' dedi. Abim Kaptan Kaan Altuğ ile beraber denizcilik eğitimine her zaman yardım edeceğiz. Bunu bir vazife edindik. Babamın bir sözünü daha hatırlatmak isterim : 'Denizden aldığımızı tekrar denize veriyoruz" dedi.

Vira Haber