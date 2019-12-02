Dev projede sona yaklaşıldı

Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin sağladıkları imkanlarla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı." dedi.

Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün."

"YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE BİTTİ"

Yol üzerindeki 5 ile ziyarette bulunacağını aktaran Güler, illerde ortak projeler için görüşmeler yapacaklarını kaydetti. Güler, şu an yolun birleşip çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Herhangi bir tır yol üzerinde gidip gelebiliyor ama bunun daha süratli şekilde alışılmış bir yol olarak kullanılması için bazı kısa rötuşlar yapılması lazım. Bir de konteyner limanıyla bunun takviye edilmesi lazım. Bunu da eğer Ünye'ye gerçekleştirirsek, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, o zaman bunun güzergahı üzerindeki hareket daha da artmış olacak. Yani bu müthiş bir çalışma. Hemen hemen hepsi bitti. Yüzde 95'in üzerinde bitti. Geri kalan şeyler de ufak rötuşlar, düzenlemeler."

Vira Haber