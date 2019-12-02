Gemi sökümcüler sanayi sitesi kuracak

Aliağa Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin hafta sonu gerçekleştirilen ilk genel kurulunda Hamit Çelik başkan seçildi.

Hamit Çelik, kurucu başkanı olduğu S.S. Aliağa Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin hafta sonu gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkan seçildi. Kooperatifin yönetim kurulunda Hamit Çelik, Doğan Yurtdaş ve Mehmet Sabırlı yer alırken, Denetim Kurulu’na ise Musa Akçay ve Hamza Basar seçildi.

Kooperatif Başkanı Hamit Çelik, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Ana temasını Aliağa Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği üyelerinin teşkil edeceği S.S. Aliağa Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile yeni bir hizmete imza atmak istiyoruz. Amacımız, üyelerimizi mülkiyeti kendilerine ait işyeri sahibi yapmak. Kooperatifimiz Aliağa ekonomisine katkı sağlayacak ve istihdam yaratacak bir kooperatif olacak. Yer olarak Aliağa Küçük Sanayi Sitesi’ne yakın bir alanda kurulacak. Aliağamıza hayırlı olsun.” dedi.

Vira Haber