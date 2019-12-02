Dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi santrali

Çin'de eskiden kömür madenciliği yapılan bir bölgede kurulan dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi santralı artık elektrik üretmeye başladı. Sungrow Yüzen Güneş Enerjisi Santrali, Çin'in yenilenebilir enerjilere geçişine ve kömür madenlerinden dolayı tahrip olmuş çevreden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor. PV invertör sistemlerinin tedarikçisi Sungrow tarafından inşa edilen 40MW yüzen santral, şimdi 4 ile 10 metre arasında değişen derinliğe sahip suda yüzüyor ve Çin şebekesi Huainan'a başarıyla bağlanmış durumda.

Yerleşimin burada seçilmesinin en büyük nedeni daha önce bu bölgede kömür madenciliği yapılması ve bunun sonucunda mineralize olan ve çoğunlukla işe yaramayan suya sahip bir gölün olması. Göl, yıllarca madencilik faaliyetlerinden dolayı çevredeki arazinin çökmesi ve yağmur suyu dolması ile oluştu. “Yüzen güneş enerjisi santralleri” avantajlı olup normalde işe yaramayacak olan su ve toprağı iyi kullanır ve su doğal olarak sistemi ve ortam sıcaklığını soğutur, üretimi arttırır ve ısıdan kaynaklı uzun vadeli zararları sınırlar.

Ayrıca yoğun nüfusa sahip bölgelerde yer kaplamayı önlemektedir ki bu da özellikle Çin'de bir sorun teşkil ediyor; ülke şu anda her biri en az bir milyon kişiye sahip nüfusu olan 100'den fazla şehre ev sahipliği yapıyor. Son olarak, yüksek nem seviyelerine rağmen verimli çalışması için özelleştirilmiş “yüzen PV dizileri” tatlı suyun buharlaşmasını engelliyor. Bir zamanlar “karbon emisyonları” ve “iklim değişikliği” alanında dünyadaki en kötü suçlular arasında yer alan Çin ciddi bir şekilde sayfayı çevirdi. Şimdi, daha “yeşil”, daha “sürdürülebilir” bir geleceğe yön verme çabasında “yenilenebilir enerjilerin” kabulünde bir dünya lideri haline geldi. Bu tür özveri her ülkenin taahhüt etmesi gereken şeydir.

“İklim değişikliği” ilerledikçe, olumsuz eğilimleri ve değişiklikleri görmeye devam ediyoruz; son üç yılda korkunç sıcaklık kayıtları yapılıyor. İnsanlığın geleceği, yenilenebilir enerjilerin geleceğine doğrudan bağlıdır. “yüzen güneş enerjisi tesisi” gibi yenilikler, soruna pratik ve etkili bir şekilde yaklaşmanın neredeyse sınırsız yolları olduğunu kanıtladı.

Vira Haber