IMO2020 Fuel Trends paneli yapıldı
Cockett Marine Oil ISTANBUL 28 Kasım 2019 Perşembe günü Mihrabat Korusu’sunda kahvaltı organizasyonu düzenleyerek bir “IMO2020 Fuel Trends” davetine ev sahipliği yaptı.
A+A-
Gerçekleşen toplantıda 0,5 % VLSFO bulunabilirliği, 0,5% VLSFO specleri, kalite varyasyonları, uyumluluk sorunları , stabilite ve uyumluluk (CIMAC yönergeleri), oluşabilecek kalite & miktar claimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe armatörler,kiracılar, filo Sahipleri, teknik ve operasyon müdürleri, kaptanlar ve baş mühendisler katıldı.
Cockett Cockett Marine Oil ISTANBUL tarafından sık aralıklarla düzenlenen bu bilgilendirme toplantıları sayesinde IMO 2020 regülasyonlarına çok az bir vakit kalmışken, katılımcılarla birlikte son güncel hazırlıkları ve beklentileri değerlendirme fırsatı buldular.
Vira Haber
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.