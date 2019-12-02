IMO2020 Fuel Trends paneli yapıldı

Gerçekleşen toplantıda 0,5 % VLSFO bulunabilirliği, 0,5% VLSFO specleri, kalite varyasyonları, uyumluluk sorunları , stabilite ve uyumluluk (CIMAC yönergeleri), oluşabilecek kalite & miktar claimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe armatörler,kiracılar, filo Sahipleri, teknik ve operasyon müdürleri, kaptanlar ve baş mühendisler katıldı.

Cockett Cockett Marine Oil ISTANBUL tarafından sık aralıklarla düzenlenen bu bilgilendirme toplantıları sayesinde IMO 2020 regülasyonlarına çok az bir vakit kalmışken, katılımcılarla birlikte son güncel hazırlıkları ve beklentileri değerlendirme fırsatı buldular.





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