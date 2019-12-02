Türk P&I, yeni ürünü yat sigortasını pazara sundu

Teker, yat sigortacılığında dünyada kabul görmüş sigorta uygulamalarını, yatçıların ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir araya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Yatın kendisine gelecek maddi zararların yanı sıra, üçüncü şahıslara karşı verilebilecek zararların tazminat yükümlülüğü, harp ve grev gibi hallerden kaynaklanabilecek zararlar, çevre kirliliği, yatın elektronik aksamlarına gelebilecek zararlar, yat sahibi ve misafirlerinin kazalar sonucu ortaya çıkabilecek tazminatlar sigorta kapsamı içinde.

Ayrıca sigortasız tekne kullanıcılarının sigortalı tekneye verebileceği zararlar, teknedeki kişilerin denize düşmesi sonucu kurtarılmasından doğan masraflar da sigortanın içinde. Yatın, su sporlarında kullanılması, yarışlara katılması gibi halleri de sigortalıyoruz. Son derece geniş tutulan bu teminat yelpazesinin yanı sıra, yat sahibinin ihtiyaç duyması halinde talep edebileceği asistans hizmetleri ve yatın kullanımından kaynaklı hukuksal koruma gibi ek menfaatleri sigortanın kapsamına alıyoruz.”

Vira Haber