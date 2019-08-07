Kelebekler Vadisi’nin statüsü değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kelebekler Vadisi, Antalya Lara Kıyı Bandı ve Serik Zeytintaşı Mağarası, Hatay Reyhanlı Yenişehir Gölü, Konya Hotamış Gölü’ne ilişkin sit statülerini değiştiren kararı 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kelebekler Vadisi’nin bir bölümü nitelikli doğal koruma alanı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi. Mimarlar Odası Muğla Şubesi Başkanı Öncü Başoğlan Avşar, “Hangi gerekçe ile çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlara izin veren ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edildi” diye sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise Hürriyet’e Kelebekler Vadisi’yle ilgili “kesin korunacak hassas alan” çalışmasının devam ettiğini belirterek, cumartesi günü ilan edilen nitelikli doğal koruma alanının da kesin korunacak hassas alana çevrileceğini açıkladılar. Yetkililer, böylece köy hariç tüm vadiye yapılaşma yasağı geleceğinden mevcut çadır kamplarının ve bungalovların da kaldırılacağını vurguladılar.

Vira Haber