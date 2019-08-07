Sefine'den bir canlı balık taşıma gemisi daha

Sefine Tersanesi, geçtiğimiz hafta NB 41 gemisinin sac kesimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladı. Yapımına başlanan NB 41 numaralı gemi, NB-31, 32, 36, 37 ve 40 numaraları gemileri ile aynı tip olarak üretilen altıncı canlı balık taşıma gemisi oldu. Sefine Tersanesi’nin gelenekselleşen saç kesim törenleriyle vurgulanan, müşteri memnuniyeti, kalite ve çalışma disiplini, her zaman olduğu gibi Sefine Tersanesi’ni yaptığı tüm işlerde mutlak başarıya ulaştıran temel etmenler olduğuna dikkat çekildi.

Sac kesimi ile başlayan ve teslime kadar devam eden süreci başarılı bir şekilde yürüteceğine inanan ekip, törenlerinde gelenekselleşen kutlamalarla yapımına başladıkları gemi için gerekli motivasyonu depoladı.

Yapımına başlanan gemilerin özellikleri

Uzunluk: 84.4 metre

Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre

Taslak: 7.4 metre

Işın: 16 metre

Kapasite: 3900 m3 Canlı Balık Tutar

Sınıf: Büro Veritas

Bayrak: Norveç

Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak

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