Sefine'den bir canlı balık taşıma gemisi daha
Sefine Tersanesi, geçtiğimiz hafta içerisinde Norveç için inşa edeceği 84.4 metre boyundaki NB 41 Canlı Balık Gemisinin sac kesimini gerçekleştirdi.
Sefine Tersanesi, geçtiğimiz hafta NB 41 gemisinin sac kesimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladı. Yapımına başlanan NB 41 numaralı gemi, NB-31, 32, 36, 37 ve 40 numaraları gemileri ile aynı tip olarak üretilen altıncı canlı balık taşıma gemisi oldu. Sefine Tersanesi’nin gelenekselleşen saç kesim törenleriyle vurgulanan, müşteri memnuniyeti, kalite ve çalışma disiplini, her zaman olduğu gibi Sefine Tersanesi’ni yaptığı tüm işlerde mutlak başarıya ulaştıran temel etmenler olduğuna dikkat çekildi.
Sac kesimi ile başlayan ve teslime kadar devam eden süreci başarılı bir şekilde yürüteceğine inanan ekip, törenlerinde gelenekselleşen kutlamalarla yapımına başladıkları gemi için gerekli motivasyonu depoladı.
Yapımına başlanan gemilerin özellikleri
Uzunluk: 84.4 metre
Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre
Taslak: 7.4 metre
Işın: 16 metre
Kapasite: 3900 m3 Canlı Balık Tutar
Sınıf: Büro Veritas
Bayrak: Norveç
Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.