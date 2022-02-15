Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut Sevgililer Gününde Denizcileri Unutmadı
Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Safiport Derince Limanı’nda kılavuz kaptanlık yapan Kaptan Zafer Akbulut, her yıl olduğu gibi bu yılda denizci kadınları unutmadı.
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla limana uğrayan gemi personeline çiçek hediye eden Akbulut, bu etkinliğin örnek teşkil etmesini temenni ederek sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Akbulut’un yaptığı açıklama şöyle;
“Bizim sevgililerimiz; Sevdiğimiz işimiz, gemiler, denizler, manevralar ve denizcilerdir. Tüm sevdiklerimizin pruvası neta olsun. Bende bugünü kılavuz kaptan olarak büyük bir zevkle yaptığım işimde denizci kadınlarımızla kutlamak istedim. Bir çiçekle onlara verdiğimiz değer ve sevgimiz anlatılamazdı tabi ki. Medlog Gemicilik firmasına ait ”M/V MED SAMSUN” isimli konteyner gemisinin 2. Zabiti Eda Arslan’ın ve Atasoylar Denizcilik firmasına ait “M/V KARSOY” isimli kuruyük gemisinin Stajyeri Yağmur Caynak’ın sevgililer günü çiçeklerini takdim etmek büyük bir zevkti. Keşke daha fazla denizci kadınlarımızın çalıştığı gemiler gelseydi de daha fazla çiçek hediye edebilseydim. Başta denizci kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın “14 Şubat Sevgililer Günü” kutlu olsun.”
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.