İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kimyevi madde taşıyan gemi yandı
Kimyevi madde taşıyan gemi yandı

Kimyevi madde taşıyan gemi yandı

Tayland’da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.

A+A-

Tayland’ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130’dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Kimyevi madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.

Vira Haber

 

Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.